BYU y UVU se unen para combatir la hambruna en el condado de Utah

Traducido por Brett Snow y revisado por Nicole Coello

Read in English: BYU and UVU unite together to fight hunger in the Utah Valley

La Asociación de Estudiantes y Egresados (SAA) de BYU comienza su colecta anual de alimentos junto con UVU para combatir la hambruna en el Valle de Utah. (Student Alumni Association)

La Asociación de Estudiantes y Egresados (SAA en inglés) de BYU está trabajando con UVU para combatir la hambruna en el condado de Utah y unir la comunidad en su recaudadora anual, la Valley United Against Hunger Food Drive (colecta de alimentos).

Durante el siguiente mes, la SAA tendrá pequeños eventos para crear conciencia sobre la hambruna y alentar donaciones.

El vicepresidente de filantropía de la SAA, Nick Merrill, dijo que al pedir ayuda de ambas universidades, el alumnado combinado de más de 70,000 estudiantes estará “unido en una causa más importante que cualquiera de las dos universidades”.

“Crea un sentimiento de unidad y este año más que nunca, BYU y UVU necesitan trabajar juntos para ayudar a las miles de familias que tienen problemas en nuestra comunidad”, explicó Merrill. “Ambos cuerpos estudiantiles en Provo y en Orem ayudarán a crear conciencia sobre el problema para las 346,370 personas que sufren por falta de alimento en Utah — 113,190 de las cuales son niños — y recaudar donaciones de dinero y de comida”.

Zach Ashton, el vicepresidente de difusión de SAA, fue un voluntario en el evento del año pasado, bailando afuera del estadio de LaVell Edwards vestido como una lata de sopa, alentando a que la gente donara. Notó que los niños se emocionaron al donar un dólar para ayudar a personas desafortunadas. Ashton dijo que ser voluntario y donar permite que los estudiantes desarrollen empatía.

“Nos enfocamos en nosotros mismos y lo que hacemos a diario y lo que realmente importa lo damos por hecho. Cuando nos unimos para servir a los demás, podemos experimentar la felicidad más plenamente. Fortalecemos las relaciones con aquellos con los cuales servimos y también con aquellos a quienes servimos”, relató Ashton.

Los estudiantes quizás verán este evento como una oportunidad de deshacerse de viejas latas de frijoles. Sin embargo, el banco de alimentos, Community Action Services Food Bank, ha publicado una lista de los mejores productos que los estudiantes deben donar, la cual incluye cosas tales como alimentos no perecederos como los macarrones con queso, carne en lata (atún, pollo, etc.), el chili con carne y sopa en lata, ramen y frutas enlatadas. Si los estudiantes no pueden donar alimentos, se les aconseja hacer una donación monetaria”.

Las donaciones monetarias tienen un impacto muy significante. Se mandan a Community Action Services, donde $1.00 puede comprar hasta 7 kg de comida, dijo Ashton. “Un dólar puede dar comida a una familia entera para un día. Eso es genial. Si dono dinero en vez de ir a comprar McDonald’s a la medianoche, doy comida a cinco familias para un dia”.

Según FeedingAmerica.org, el costo promedio de una comida es $2.91. Pequeñas donaciones pueden ayudar muchísimo.

La directora del programa, Caitlynn Boyer dijo que le hace sentir orgullosa de ser una estudiante de BYU y “ver cuánto donan los estudiantes con su dinero y tiempo limitado”.

Los estudiantes pueden donar los alimentos no perecederos en barricas ubicadas en el campus desde el 6 de Noviembre hasta el Viernes 4 de Diciembre.

La SAA tendrá un Food Blitz el 11 y 18 de Noviembre donde voluntarios irán puerta a puerta para pedir y recoger donaciones de alimentos.

Se hará un mural de cupcakes en el Wilkinson Student Center el 12 de Noviembre para que los estudiantes puedan disfrutar una dulce chuchería y tener la opción de donar.

Voluntarios estarán afuera de los supermercados el día 14 de Noviembre desde las 11 a.m. hasta las 2 p.m. y el 17 de Noviembre desde las 5 p.m. hasta las 8 p.m.

Aunque se consideran rivales a veces, BYU y UVU están dejando a un lado sus diferencias para luchar por una buena causa. Ashton dijo que las universidades están “uniéndose para ayudar a los cientos de miles de personas en Utah que no tienen el mismo acceso a la comida que los demás tenemos”.

Aprende más sobre el evento en la página web de la SAA.