Brock Hale mantêm positividade apesar dos draft snubs

A estrela do beisebol da BYU, Brock Hale, recebeu a honra da pré-temporada da All-West Coast Conference antes da temporada de 2019 começar. O Perfect Game considerou Hale como o “melhor rebatedor” da conferência. Mas apenas seis meses antes, o MLB pulou o sênior no draft pelo segundo ano consecutivo.

O morador de Mesa, Arizona, recebeu ofertas da Universidade do Arizona, da Universidade Estadual do Arizona, da USC, de Stanford, do Oregon e da Grand Canyon University, além de várias faculdades comunitárias. Em última análise, Hale se juntou aos Cougars em 2016, especializando-se como outfielder (defesa).

Como aluno do segundo ano, Hale liderou o WCC em uma porcentagem média de batting (rebatidas), de slugging (rebatedores de um rebatedor) e on-base (batedor chega à base). Sua média de rebatidas de 0,395 quebrou as 10 médias principais da NCAA e levou a equipe da BYU a NCAA. Como resultado do seu desempenho, seu nome surgiu como um potencial de draft pick. O técnico Mike Littlewood conversou com Deseret News em junho de 2016 sobre o potencial de Hale sendo recrutado naquele mês para o MLB.

“Realisticamente, acho que perderemos Brock Hale. Eu acho que é uma coisa certa ”, Littlewood disse ao Deseret News. “Eu acho que ele está pronto. Ele está pronto mentalmente e está pronto fisicamente. Se ele conseguir o acordo certo, acho que ele vai.”

Contudo, apenas algumas semanas depois, nenhuma equipe convocou Hale.

“Acho que foi difícil para ele”, disse Littlewood. “E honestamente, não sei porquê ele não foi convocado. Pode ser a idade dele. Eu realmente não tenho ideia.”

No ano seguinte, Hale permaneceu positivo e continuou a provar seu valor. Hale começou em todos os 50 jogos como um membro do All-WCC First Team e manteve a média de rebatidas nº 1 para os Cougars, uma média de 0,342. No final da temporada, a Baseball America considerou o Cougar como o número 3 do WCC de draft pick para 2018.

Os ex-membros do time Daniel Schneemann e David Clawson também fizeram o drawing board. Schneemann se juntou aos Cleveland Indians em 6 de junho de 2018, enquanto o Los Angeles Angels escolheu Clawson. Pelo segundo ano consecutivo, o sonho de Hale de se juntar à MLB acabou quando seu nome foi ignorado novamente.

“Foi muito difícil porque era meu sonho quando era criança”, disse Hale. “No meu segundo ano, eu me saí muito bem e no ano passado eu me saí muito bem e nada aconteceu.”

Hale manteve a positividade no final e disse que estava ansioso para jogar pela BYU como sênior.

“Eu acho que a maior coisa são as amizades e os relacionamentos que construí aqui”, disse Hale. “Isso me ajudou a permanecer positivo e não estar muito deprimido com isso.”

Littlewood vê a liderança que Hale dá a equipe, acrescentando que ele se tornou um líder melhor nesta temporada.

“Ele é um rapaz maduro e equilibrado”, disse Littlewood. “Eu acho que ele sente que tem algo para provar a todos este ano, mas ele se tornou um líder mais verbal este ano”.

Hale recebeu o reconhecimento como jogador do Collegiate Baseball National Player of the Week no dia 1 de abril, juntamente com o título de Rawlings WCC Player of the Week.

“Todas essas coisas sobre as quais você quer falar, ele tem”, disse Littlewood. “Ele se saiu bem em todas as áreas que pedimos para ele se sair bem.”

Com sua temporada final em pleno andamento, a mentalidade de Hale mudou apenas do beisebol para estabelecer uma carreira fora do esporte.

“É algo que eu realmente não estava pensando, por isso é emocionante descobrir exatamente o que eu quero fazer”, disse Hale. “Foi bom saber que há outras coisas depois do beisebol”.

Hale está se formando em design e gerenciamento e se formará em dezembro de 2019. Ele planeja trabalhar com vendas através de sua empresa em seu próximo estágio com a Ecolab.