Vacunas contra el COVID-19 disponible para residentes de Utah con ciertas condiciones médicas

Traducido por Elise Larson y revisado por Maricielo Saldarriaga

Read in English: COVID-19 vaccines available for Utahns with certain medical conditions

Vacunas contra el COVID-19 ahora están disponibles para personas con 16 años o más de edad que tienen ciertas condiciones médicas subyacentes. (Sydnee Gonzalez)

Las vacunas contra el COVID-19 ahora están disponibles para residentes de Utah con más de 16 años de edad que tienen ciertas condiciones médicas subyacentes.

El gobernador de Utah, Spencer Cox, hizo este anuncio durante una conferencia de prensa el 25 de febrero.

“Por su edad y sus condiciones subyacentes, estamos dando la prioridad a estos individuos porque tienen el mayor riesgo de hospitalización o muerte”, Cox comentó.

Algunas de estas enfermedades incluyen la cardiopatía crónica, la enfermedad hepática crónica, y un cáncer diagnosticado entre los últimos 5 años. La lista completa de condiciones que pueden calificar uno a recibir la vacuna se encuentra en la página informativa de Utah sobre la distribución de la vacuna.

El Departamento de Salud del Condado de Utah siempre está trabajando para informar a la gente sobre cambios a los grupos que pueden recibir la vacuna, según el oficial de información pública, Kylaas Flanagan.

“El gobernador y su grupo de apoyo para combatir el COVID-19 pueden actualizar los grupos de prioridad en cualquier momento. Pueden mantenerse informados con nuestro servicio de mensajes de texto y redes sociales”, explicó Flanagan.

Mientras que se informa a las personas sobre los requisitos para recibir la vacuna, el departamento de salud también está trabajando para asegurar que la vacuna sea fácilmente accesible a las personas asignadas para recibir la vacuna en cada fase de vacunación.

Flanagan comparte que pronto van a llegar más vacunas al estado que serán distribuidas a los que decidan recibirlas. “Estamos relacionándonos más con NOMI health, farmacias, BYU y otras organizaciones para proveer más lugares para recibir la vacuna.

A pesar de que el condado está aumentando sus asociaciones con varias organizaciones, el gobernador pidió que el público sea paciente con las empresas y centros médicos que distribuirán la vacuna.

“Naturalmente, hay más exigencia de las vacunas cuando se añade un grupo adicional a la lista de prioridad, y esa exigencia disminuye cuando quedan menos personas que no han sido vacunados en el grupo de prioridad”, dijo Aislynn Tolman-Hill, oficial de información pública para el Departamento de Salud del Condado de Utah