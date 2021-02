Luz solar y buenos hábitos de sueño son la mejor medicina para la depresión estacional

Traducido por Brett Snow y revisado por Estrella Ferrer

Read in English: Sunlight, good sleep habits are the best medicine for seasonal depression

Expertos en psicología de BYU dan consejo práctico a estudiantes para combatir el trastorno afectivo estacional durante la pandemia. (Foto-ilustración por Sydnee Gonzalez)

Expertos de BYU dicen que hay maneras de combatir la depresión estacional desde casa a pesar del aislamiento causado por el COVID-19.

Los profesores de psicología de BYU, Chad Jensen y Klint Hobbs, psicólogo de CAPS (servicios de consejería y psicología) y coordinador de divulgación, brindaron medidas específicas que los estudiantes pueden tomar para combatir el trastorno afectivo estacional.

“Las mejores 3 cosas que recomendaría serían: aumentar su exposición a la luz solar temprano por la mañana (también llamado fototerapia), tener una rutina de ejercicios de 30 minutos o más por lo menos 5 veces a la semana , e incluir un suplemento de omega 3 en su dieta”, dijo Jensen.

Ambos expertos también enfatizaron la importancia de mejorar los hábitos de sueño.

“La alteración del sueño está fuertemente implicada en la depresión típica, por lo cual, el mantener un horario de sueño saludable prepara a los estudiantes para hacer frente con mayor eficacia a la depresión”, aseguró Hobbs.

Mejorar los hábitos de sueño es clave para desarrollar buena salud en general, pero lo que muchos quizas no saben es que la exposición directa a la luz solar ayuda a las personas a dormir.

“Cuando te expones a la luz solar temprano por la mañana para iniciar tu día, no sólo mejora tu estado de ánimo, sino que también ayuda a tu cuerpo a saber que es hora de despertarse, lo cual, a su vez, mejora tus ciclos de sueño”, comentó Jensen.

Al permitirte la luz solar de la mañana, le comunicas a tu cuerpo cuándo es momento de empezar el día y cuándo ir a dormir. Una vez tu cuerpo mejora sus patrones de sueño, tu estado de ánimo mejorará a pesar de las frías temperaturas, explicó Jensen.

Además de los hábitos de sueño, Jensen mencionó que es importante recordar hacer ejercicio y comer comida nutritiva para mantener tu mente y cuerpo funcionando de manera óptima.

Según Jensen, una buena dosis suplementaria de omega 3 incluye “dos cápsulas de 500mg de omega 3 dos veces al día, para una dosis total diaria de 2000 mg”.

Para informarte más sobre la depresión estacional y las maneras de combatirla durante la pandemia, puedes contactarte con la Oficina de BYU de CAPS.

“CAPS trata la depresión de manera muy efectiva, y sus terapeutas pueden ayudar a adaptar el tratamiento a los síntomas específicos del estudiante que esté experimentando trastorno afectivo estacional”, aseguró Hobbs.