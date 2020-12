Bancos de alimentos y la comunidad de Utah responden a una necesidad aumentada

Traducido por Sydnee Gonzalez y revisado por Octavio Contreras

Voluntarios colocan comida en los estantes de Community Action Food Bank en Provo antes de los mandatos de cubrebocas. (Community Action)

Los bancos de alimentos de Utah han visto un aumento en la ayuda por parte de la comunidad, ya que la pandemia ha creado más personas que necesitan necesidades básicas.

Heidi Cannella, directora de comunicaciones para el Utah Food Bank, dijo que el banco de alimentos ha recibido gran afluencia de donaciones desde que la pandemia empezó. También dijo que el Utah Food Bank ha distribuido 42.4 millones de comida desde marzo, casi 10 millones de libras más que en 2019.

Utah Food Bank’s Mobile Pantry también ha ayudado mucho a las personas necesitadas durante la pandemia. El Utah Food Bank’s Mobile Pantry es un programa que ofrece servicios de auto para llevar comida a gente de comunidades con falta de servicios. Cannella dijo que ha sido una gran herramienta cuando hay un aumento de la necesidad en una cierta área.

Ella enfatizó que el aumento de la necesidad no desaparecerá inmediatamente cuando la pandemia termine y que una vacuna no resolverá la cuestión del hambre.

“Aunque las donaciones y el montón de apoyo que estamos recibiendo es fenomenal, definitivamente estamos haciendo planes”, Cannella dijo. “Probablemente vamos a tener una distribución aumentada aun después de la pandemia”.

Community Action Services and Food Bank en Provo tambien ha visto un aumento en financiación este año. Tom Hogan, el director asociado, dijo que aunque todavía no tiene números exactos, todos han hecho un esfuerzo muy grande para apoyar a la comunidad.

Cuando la pandemia golpeó, la mayoría de nosotros pasó por un tiempo de ajuste. Después de esta fase inicial, la mayoría de las personas comenzaron a preguntarse, ‘¿Qué puedo hacer para ayudar’?” dijo Hogan. “Como siempre, nuestra comunidad ha doblado su apoyo en varias maneras.”

Por ejemplo, él dijo que ha habido más ayuda en barrios pequeños, lugares del trabajo y colectas de alimentos en escuelas. Hogan dijo que esperan que cuando miembros de la comunidad participen con un banco de alimentos, formen un habito que va a ser parte de su nuevo normal.

“Esperamos que todos se den cuenta de que es muy fácil participar en una causa buena, y que usen Community Action Services and Food Bank como un vehículo para mejorar su comunidad”, Hogan dijo.

Utahns Against Hunger es una organización en Salt Lake City que ha creado una respuesta a emergencias de COVID para personas necesitadas. Su página web dice que por causa de la pandemia, el U.S. Department of Agriculture (Departamento Agricultura de EE.UU. en español) ha extendido exenciones que permiten a los distritos escolares participar en un programa de comida para los veranos hasta Diciembre 2020.

“Aunque la mayoría de estas comidas se integrarán en el servicio de comidas normal, algunos distritos también operarán sitios de comida en la comunidad para niños de 18 años o menos”, según la página web.