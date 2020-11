El sol saldrá después de las elecciones, según profesores de la ciencia política en BYU

Traducido por Breanna Jones y revisado por Fernanda Chacon

Simpatizante de Trump Loretta Oakes reacciona al ver los resultados a favor del candidato presidencial democrático, ex-Vicepresidente Joe Biden durante una reunión republicana para esperar resultados la noche de las elecciones, martes, 3 de nov. 2020, en Las Vegas. (Ilustración fotográfica por John Locher del AP)

Los resultados de la elección presidencial de 2020 no significan el fin del mundo, dijo Richard Davis, profesor de la ciencia política de BYU, a sus estudiantes durante un panel el 4 de noviembre sobre los resultados pendientes de las elecciones.

“La república no se desploma. Tal vez la hará algún día, pero no será por esta elección”, dijo Davis. “El punto decisivo es que habrá otro día más. El sol saldrá, después de que Donald Trump llega a ser presidente otra vez digamos”.

“Eres realmente un rayo de sol”, profesor de la ciencia política en BYU Kelly Patterson interrumpió, riéndose.

Patterson y Davis, junto con profesor de la ciencia política en BYU y director de la participación cívica Quin Monson, contestaron preguntas sobre los resultados venideros de la elección y lo que significarán para el estado del gobierno estadounidense como parte del ciclo de conferencias de los “Challenges to Democracy” (desafíos a la democracia) organizado por el centro de estudios internacionales de David M. Kennedy.

Monson concordó de que los estudiantes deben mantenerse optimistas sobre los resultados de la elección. Él les animó a “tener una visión del futuro” y buscar maneras productivas para hacer una diferencia en la política local. “Tendrán un mayor impacto más rápidamente al enfocarse en el nivel local y se distraerán del caos que se esta llevando a cabo a nivel nacional que no pueden controlar”.

Monson, Patterson y Davis se han enfocado en diferentes desafíos que enfrenta la democracia durante sus observaciones preliminares en el panel. Monson habló de los reclamos del Presidente Donald Trump durante su discurso la noche de las elecciones acerca del fraude electoral y cómo podrían socavar la integridad de las elecciones estadounidenses.

“Si él va a hacer reclamos de malversación de las elecciones o alguna forma de fraude, se necesitan pruebas. Y no las ha producido”, dijo Monson. En una entrevista antes del panel, dijo que sería difícil ocultar el fraude electoral generalizado, y en el caso de la inexactitud, será importante aceptar el resultado, seguir adelante e intentar mejorar las votaciones para la siguiente elección en vez de intentar retroceder el tiempo y cambiar los resultados.

Patterson dijo que mucha de la tensión circundante de la elección puede ser rastreada hacía el colegio electoral, si realmente es necesario, y si está funcionando según lo que visualizaron los autores de la Constitución. También se planteó el tema de financiar las elecciones, diciendo que muchas veces los secretarios del condado son sobrecargados.

“Si realmente queremos un sistema político que dice ser democrático y responsable a la gente, tenemos que tener buenos procedimientos en sitio para asegurarnos de que realmente pase. Y como una nación no hemos encontrado una manera de hacerlo todavía”. Patterson dijo que las posibles ineficiencias de las votaciones en Utah tal vez no son muy visibles porque Utah es dominado por electores republicanos y los resultados normalmente no son muy cercanos.

Davis dijo que la carrera presidencial hace evidente cuán divido los estados unidos han llegado a ser políticamente. “Esto podría ser la elección política mas cercana desde 1876. Podría ser que la brecha que separe los candidatos es dos votos electorales”, comentó. Davis atribuyó la división nacional entre los republicanos y los demócratas a los narrativos que han sido presentados por los medios.

“No solamente se trata de esta elección. Se trata de la tendencia que se ha estado desarrollando por mucho tiempo, que el partido determina cómo la gente vota, pero también la manera en que ven al mundo”, dijo Davis.

Anessa Pennington, un estudiante de BYU en su último año del programa de periodismo, ha sido una profesora ayudante para el ciclo de conferencias de los “Challenges to Democracy” (desafíos a la democracia) (IAS 301R) por varios semestres y dijo que este ciclo ha sido uno de sus favoritos hasta ahora.

“Soy muy izquierda. A veces siento que veo muchas perspectivas de la derecha, pero creo que este ciclo ha incluido varias personas de diversas perspectivas políticas”, dijo. “Es muy relevante y exactamente lo que necesitamos hoy día”.

Estudiantes pueden escuchar más discursos del ciclo “Challenges to Democracy” (desafíos a la democracia) los miércoles a las 12 del mediodía. Pueden escuchar los discursos antiguos en el archivo de discursos del Kennedy Center.