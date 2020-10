‘La verdad sigue siendo la verdad’ con la Semana de Educación de BYU virtual

Traducido por Brett Snow y revisado por Fernanda Chacón

Presidente Kevin J. Worthen da su discurso de bienvenida durante la Semana de Educación de BYU (BYU Continuing Education)

Oradores y administradores se pusieron los guantes para proveer una experiencia espiritual por internet durante la Semana de Educación, lo cual se cambió a un formato virtual este año.

“Quizá el medio cambie, pero el mensaje crucial es lo mismo”, dijo el presidente de BYU Kevin J. Worthen en el discurso de bienvenida del presidente.

La Semana de Educación generalmente ofrece más de mil clases sobre asuntos tales como la educación, la religión, el matrimonio y familia y la genealogía, pero debido a la pandemia, se convirtió en una serie de videos con 55 discursos virtuales. Estos videos estarán disponibles desde el 7 de octubre 2020 hasta el 31 de marzo 2021 para aquellos que se registren en el sitio web. Los lectores pueden ver los discursos en el sitio web de la Semana de Educación por $49.

BYU Continuing Education dijo, en un comunicado de prensa, que aunque cancelar la experiencia presencial fue desalentadora, el formato virtual crea una oportunidad animadora que alcanza una audiencia mundial.

“Hemos sido instruidos por nuestra iglesia y los líderes de la universidad a buscar lo bueno que abunde en las circunstancias difíciles, y el ofrecer estas clases en línea es un ejemplo de algo bueno que aparece más rápido por las condiciones actuales”, expicó el administrador del programa, Bruce Payne.

Payne dijo que los preparativos para la semana de educación requirieron mucho esfuerzo no visto para terminar la edición de videos, obtener los permisos de derechos de autor, finalizar transcripciones y otras tareas. También diijo que los presentadores vinieron a los estudios de Continuing Education durante un período de cuatro semanas para grabar sus charlas.

“(Preparar el programa) resultó ser un proceso largo pero muy gratificante cuando vimos el producto final”, Payne expresó.

El presentador, Tyler K Griffin, un profesor en el departamento de Educación Religiosa, dijo que el Espíritu Santo no se limita por los ajustes tecnológicos.

“Definitivamente es extraño entrar a un estudio y hablar a una cámara sin ningún comentario o reacción de una audiencia”, dijo Griffin. “La verdad sigue siendo la verdad, y la inspiración de hablar y aprender por el Espíritu aún puede funcionar en este ámbito tan diferente”.

El presentador John Hilton III, cuya clase se titula “Finding Peace through Extending Mercy to Ourselves and Others” (Encontrando paz al extender misericordia a nosotros mismos y a otros), dijo que aunque extraña la energía y las conexiones personales que uno experimenta al discursar en vivo, a él le encanta poder ver las clases desde su casa junto con su esposa en vez de apurarse de un salón de clase a otro.

“¡Es probable que veamos más clases en línea que en persona!” dijo Hilton. “Como con varias cosas, la pandemia nos da la oportunidad de hacer los procedimientos de una manera diferente. Estoy animado por ver lo que sucederá en el futuro”.

Brad Wilcox, un profesor de BYU de escritura antigua, dijo que la buena disposición de cada individuo de participar en la Semana de Educación aún cuando no pueden venir al campus demuestra el papel crucial de la educación en la cultura, la doctrina y las familias de La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. “Verifica la devoción de los Santos a la educación. Para nosotros, una educación no es solo ganar dinero, sino ganarse una vida completa, la cual incluye una vida eterna”.