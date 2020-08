¿Cómo va a ser el empleo estudiantil este otoño?

Traducido por D. Michael Mann y revisado por Maricielo Saldarriaga

Dos empleados estudiantiles trabajan en el mostrador de dulces en la tienda de BYU. Los trabajos en el Centro de Estudiantes del Wilkinson son algunos de los empleos que estarán disponibles para los estudiantes este otoño. (Hannah Miner)

Read in English: What will student jobs look like in the fall?

El Daily Universe está contestando las preguntas de estudiantes, padres y facultad en una serie de historias en cuanto a cómo el coronavirus afectará la comunidad de BYU durante el Semestre de Otoño 2020. Pueden mandar sus preguntas a *protected email*

Los trabajos de los estudiantes de BYU este otoño van a ser diferente a los de semestres pasados. Trabajos en el campus requerirán cubrebocas y otras precauciones de seguridad, mientras algunos permitirán que los estudiantes trabajen de forma remota o una combinación de trabajo remoto y presencial.

La gerente de la oficina de empleo estudiantil de BYU Jenifer Jarvis dijo que no tiene la cifra exacta de cuántos trabajos para estudiantes se ofrecerán remotamente en el otoño, ya que esa decision le corresponderá a cada departamento; no obstante, ella anticipa que están avanzando sus planes y “utilizando a los empleados estudiantiles tanto de manera remota como en persona”.

“Algunos trabajos se pueden hacer a distancia o en persona, y algunos sólo se pueden hacer en persona. Varía mucho según el departamento y el puesto específico”, ella explicó. “Nuestra experiencia desde el marzo pasado nos ha mostrado que algunos trabajos se pueden modificar para hacerse remotamente. Depende de cada departamento determinar eso”.

Aunque la pandemia de COVID-19 obligó a muchos estudiantes a volver a casa a principios de este año, Jarvis notó que todavía había una gran cantidad de empleados estudiantiles este verano.

“Durante el periodo de verano de 2020, tuvimos más o menos 9,000 empleados estudiantiles comparado a 9,800 en 2019”, dijo Jarvis. “Así que BYU pudo seguir ofreciendo empleo a los estudiantes durante la pandemia, tanto en persona como remotamente”.

El año pasado BYU contrató a 15,500 estudiantes, según Jarvis. Eso es casi la mitad de los 33,511 estudiantes inscritos en BYU en total.

Aunque BYU tiene un número impresionante de empleados estudiantiles, Jarvis dijo que durante los últimos años, más o menos 1,000 puestos para estudiantes se han quedado sin llenar cada semestre, así que hay bastante trabajo que debe estar disponible este otoño.

“Estoy segura de que habrá empleo para los estudiantes que estén disponibles, que estén listos para trabajar, y sean flexibles en cuanto a sus oportunidades de empleo”, ella comentó.

Aún así, la experiencia de trabajar en el campus este otoño va a ser diferente para algunos empleados estudiantiles.

Emi Workman, una estudiante de segundo año en una carrera de educación primaria, ha estado trabajando en Jamba Juice este verano y lo seguirá haciendo en el otoño.

Workman dijo que se le requiere llevar cubrebocas y guantes y lavarse las manos cada 20 minutos. “Hay un supervisor que está presente y se asegura de que todos estén lavándose las manos constantemente”, ella relató.

Aunque varios trabajos permiten que los estudiantes trabajen a distancia, Workman dijo que no le preocupa tanto el requisito de trabajar en el campus por las precauciones de seguridad requeridas.

“Siento que la interacción con los clientes es limitada”, ella dijo. “Sólo la persona que trabaja en la caja habla con el cliente, y hasta entre ellos y el cliente hay un tipo de escudo protector”.

Sin embargo, cuando llegue el día de acción de gracias y BYU esté completamente en línea, ella no sabe qué sucederá con su trabajo.

“No es un trabajo que puedo hacer a distancia, así que eso me preocupa. No he recibido ninguna noticia explicando qué va a pasar o cuál es el plan. Ni sé si voy a seguir trabajando o no”.

Estudiante de cuarto año Mickey Randle, quien ha estado trabajando como asistente de enseñanza con BYU Online, dijo que su trabajo no va a cambiar mucho cuando venga el otoño, dado que ya trabajaba remotamente, con la excepción de que ya no va a haber horario de oficina en persona.

“Antes tenía horario de oficina en (el edificio Harmon), me reunía con estudiantes allí, pero ahora ya no creo que eso sea un requisito”, ella relató. “Lo hago todo a distancia”.

Randle dijo que, ya que hay un aumento significativo de estudiantes que están tomando clases en línea, BYU Online ha contratado más asistentes de enseñanza. Ella trabaja como asistente de enseñanza en una clase de introducción de cine en línea y dijo que están añadiendo a 12 asistentes más sólo para las clases de cine.

“Es una cantidad de personas sin precedentes que necesitan usar BYU Online”, dijo Randle.

Y podría ser un semestre sin precedente para todos los estudiantes empleados por BYU.

Los estudiantes pueden encontrar ofertas de trabajo en studentjobs.byu.edu.