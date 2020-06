Read in English: Same virus, different responses: Mexico vs. Utah

Gobiernos y ciudadanos en todo el mundo han tenido que adaptarse a la pandemia. Dos lugares — Tabasco, México y Utah, EE. UU. — muestran como diferencias políticas, culturales, y sociales han formado reacciones variadas al COVID-19 por todo el mundo.

El estado de Tabasco se encuentra en el sudeste de México. Mide 9,755 millas cuadradas y tiene un población de 2,395 mil, comparado a los 84,898 millas cuadradas de Utah y una población de 3,206 mil.

El Departamento de Salud de Utah reportó 10,497 casos y 117 muertos hasta el 4 de Junio a las 11 a.m. En general, Utah cae muy por debajo comparado a la escala nacional en los Estados Unidos con 1,9 millones casos. Por el contrario, Tabasco ahora tiene el cuarto número más alto de casos en el país con 4,807 casos y 592 muertos hasta el 3 de junio a las 3 p.m., mientras que México ha reportado 101,238.

El contado del Centro en Tabasco, donde se encuentra el capital Villahermosa, tiene 53% de los casos del estado, mientras que Utah County tiene 18% de los casos de Utah. La falta del alcance y precisión de los exámenes en los dos países significa que el número total de casos podría ser mucho más alto.

Las diferencias en la pandemia de los dos países llegan más allá que solo el número de casos. Cosas como las reacciones gubernamentales y la actitud pública también reflejan cómo los dos estados se sitúan.

REACCIONES GUBERNAMENTALES



Izquierda: El gobernador de Tabasco, Adán Augusto López Hernández, el 5 de mayo, en un video muestra los resultados hasta la fecha de los exámenes que le dieron positivo para COVID-19 el 29 de marzo. Él estuvo bajo cuarentena de 35 días. (Foto de la pantalla al Facebook de Lopez) Derecha: El gobernador de Utah, Gary Herbert, habla en una conferencia de prensa a cerca del COVID-19 y de la nación Navajo el 28 de Mayo. (Foto de la pantalla al Facebook de Herbert)



La respuesta de Utah al coronavirus comenzó el 6 de marzo cuando el gobernador Gary Herbert declaró el estado de emergencia para prepararse para el virus. Ese mismo día, el Departamento de Salud de Utah anunció que el primer caso confirmado en Utah era un hombre de 60 años que había regresado recientemente de un crucero. El hombre también asistió a un juego de baloncesto de BYU antes de dar positivo.

El 11 de marzo, el jugador de los Utah Jazz, Rudy Gobert, dió positivo para COVID-19, lo cual resultó en muchos cambios en los días siguientes. Escuelas públicas y universidades por todo el estado cerraron y transfirieron sus clases en línea, y el gobernador anunció las primeras recomendaciones de salud en cuanto al COVID-19 el 16 de Marzo. Las recomendaciones incluyeron el límite sobre juntas de 100 personas o más, y pidió que personas mayores de 60 años y residentes inmunocomprometidas evitaran juntas con más de 20 personas.

El primer caso confirmado en Tabasco ocurrió algunos días después, el 18 de Marzo cuando una mujer de 61 años dio positivo para COVID-19 al volver a la capital, Villahermosa, después una viaje en Europa. Se cancelaron las clases de la secundaria y de la universidad, y dos días después, el 20 de Marzo, las clases pasaron a ser en línea.

El 24 de Marzo, el gobernador de Utah anunció su plan de recuperación económica “Utah Leads Together”, el cual fue revisado y que permitirá al estado a moverse entre cuatro fases de riesgo dependiendo de la cantidad de casos y la adquisición de información sobre el virus.

Algunos estados crearon órdenes de refugio en la vivienda para prevenir la propagación del virus, Herbert anunció la directiva “Stay Home, Stay Safe” el 26 de Marzo. Aunque la directiva no fue obligatoria, se pidió a los residentes que se queden en casa en lo mayor posible. También la directiva fomento a las personas practicar el distanciamiento social y lavarse los manos con frecuencia.

El estado se movió rápidamente por tres fases, y ahora esta en el amarillo, la fase de riesgo bajo. Desde el 16 de Mayo, la mayoría de residentes de Utah pueden juntarse en grupos de no más de 50 personas mientras que practiquen el distanciamiento social. La mayoría de los negocios pueden seguir con sus operaciones normales, pero se sugiere que los empleados sigan trabajando desde casa.



Un 7-Eleven en Provo está abierto para los negocios como de costumbre, pero una tienda Oxxo, similar a un Circle K, en Villahermosa solo opera a través de una ventana y no permite la entrada de clientes. (Lisi Merkley y Sydnee Gonzalez)



El estado de Tabasco también sugirió que el público se quede en casa, pero nunca publicó una orden obligatoria. En cambio, el estado puso algunas restricciones para allanar la curva de COVID-19, incluyendo el cierre de algunos negocios no esenciales, el cierre de negocios en algunos fines de semana específicos y el cierre de cada negocio después de las 6 p.m. Como Provo, Villahermosa también sugiere que los residentes pidan la comida desde la casa, y han creado una base de datos con todos los negocios de comida que ofrecen la comida para llevar.

El 25 de mayo el gobierno activó brigadas de la vigilancia para asegurar el seguimiento de las pautas de la salud. El estado no ha dado más información de cómo las brigadas harán para hacer cumplir las pautas. El estado también anunció el comienzo de un programa piloto nacional que ofrece el aislamiento en hoteles para las personas que tienen el COVID-19.

EL USO DE MASCARILLAS



En marzo, los supermercados tuvieron largas filas y estantes vacíos como en Costco (Preston Crawley). Los supermercados ahora se están adaptando y alentando a los clientes a practicar el distanciamiento social. (Lisi Merkley)







El Smith’s, en Provo, parece haber vuelto a la normalidad, pero con el letrero ocasional con las pautas COVID-19 y algunas personas de las personas usando máscaras. (Lisi Merkley)



Acorde con las pautas de “Utah Leads Together” en las fases de alto, moderado y bajo riesgo, las personas deberían usar mascarillas o cubre-caras en situaciones donde el distanciamiento social es difícil.

Sin embargo, en Utah y por todo los Estados Unidos, algunas personas dicen que la pauta de llevar mascarillas quita su libertad. Algunos comentan en Facebook que no hay mucha evidencia de que las mascarillas impidan que se propague el virus, y que la gente debería tener la libertad de escoger si debe usar mascarillas o no.

Por el otro lado, algunos residentes de Utah dicen que las mascarillas son una manera muy fácil para prevenir la propagación del virus y que debería ser necesario. En los Costocos alrededor del país, se ha empezado el uso necesario de mascarillas para todo aquel que visite la tienda desde el 4 de mayo, mientras que otras tiendas sugieren o alientan el uso de las máscaras. El sitio web del Centro de Control de Enfermedades dice que todos deben llevar una mascarilla en público porque las personas pueden propagar el virus sin saber que lo tienen.





Los clientes y empleados de Costco cumplen con las políticas obligatorias del uso de las máscaras y de la “sana distancia”, mientras que un empleado comprueba las tarjetas de membresía y las máscaras el 26 de mayo. (Sydnee Gonzalez)

El gobierno de Tabasco dijo que el uso de mascarillas en público es mandatorio. Hay puntos de control de la policía en varias calles principales de la ciudad para asegurarse que los conductores y motociclistas obedezcan y que en un vehículo no debe haber más de dos pasajeros (uno en el asiento del frente, y uno atrás). La policía da mascarillas a personas quienes no tienen.

A pesar la temperatura diaria promedio que está en los noventa (Fahrenheit) y el clima es húmedo, la mayoría de residentes de Tabasco usan las mascarillas en público, y en muchos negocios en la calle aprovechan la pandemia y venden mascarillas, gel antibacterial, y el desinfectante en aerosol.

Un trabajador de transporte estatal revisa los vehículos para ver si los conductores cumplen con las pautas de salud obligatorias en un puesto de control policial en Villahermosa, Tabasco, México, el 26 de mayo. Las pautas para los conductores estatales son el uso de máscaras y que los vehículos no tengan más de dos personas en ellas. (Sydnee Gonzalez)



Los emprendedores capitalizan la “nueva normalidad” vendiendo máscaras faciales y escudos, así como guantes y desinfectante para manos a lo largo del cursal deportivo de Villahermosa. (Sydnee Gonzalez)



LA ACTITUD PUBLICA

Al principio de la pandemia, los residentes de Utah apoyaron directivas como “Stay Home, Stay Safe” e hicieron su parte para prevenir la propagación del virus. Facebook mostró a muchos residentes con fotos de perfil temporales que tenían el logo “Stay home, stay safe”.

Sin embargo, con el paso de tiempo, los pobladores de Utah han empezado ejercer presión contra las restricciones y las pautas de la salud. El 18 de Abril, Utah Business Revival auspició una reunión para protestar en contra de las pautas. Los que asistieron dijeron que las regulaciones están haciendo daño a la economía, e instaron al gobernador que permita reabrir los negocios en Utah. Otros explicaron que asistieron por la lucha de sus derechos constitucionales, que según ellos, están siendo violados por las restricciones.







Más de mil residentes de Utah reúnen fuera del Salt Lake City and County Building en el 18 de abril para protestar las medidas de gobierno para contrarrestar el contagio. (Preston Crawley)



Por el contrario algunas personas de Utah piensan que el gobernador Herbert no ha hecho lo suficiente para prevenir la propagación del virus. La Cámara de la Casa Demócrata de Utah instó al gobernador a publicar un orden de quedarse en la vivienda el 6 de Abril. “No creemos que el programa voluntario actual Stay-Safe-Stay-Home sea tan efectivo en retardar la propagación del virus como una orden explícita de quedarse en la vivienda”, se cita en el comunicado de prensa.

Después de cada anuncio en el que todo o parte del estado se está moviendo a un nivel de riesgo más bajo, las personas de ambos lados recurren a las redes sociales para expresar sus diferentes opiniones sobre el tema: ya sea celebrando o preocupándose. Lo que comenzó como un esfuerzo unificado para salvar vidas se ha convertido en un argumento bilateral sobre la validez de las directrices e incluso del virus en sí.





1. Un letrero en una tienda de la esquina dice: “Abierto. Las personas sin máscaras no serán atendidas”. 2. Un puesto de tacos se encuentra vacío un viernes por la noche después del toque de queda de las 6 p.m. en la ciudad. 3. Por lo general, los puestos de comida callejera más concurridos permanecen cerrados los viernes por la noche para cumplir con el toque de queda. (Sydnee Gonzalez)







Una taquería en Villahermosa tiene dificultades para atraer clientes cara a cara un viernes, 1 de mayo. La taquería y el área circundante suelen estar llenas de clientes los viernes por la noche. En cambio, la mayor parte del negocio de la compañía ahora viene a través de UberEats y otros servicios de entrega. (Sydnee Gonzalez)



Las personas en Tabasco han sido más tolerantes con las pautas y restricciones del gobierno. A diferencia de los EE UU, el uso de las mascarillas y otras pautas de la pandemia no se han vuelto temas políticamente relevantes. Han habido algunas protestas en México como resultado de la pandemia — pero ninguna en Tabasco — pero han sido por falta de equipo médico y la falta de noticias de parte de los hospitales para las familias quienes tienen pacientes de COVID-19, sin infringir sus derechos.

La resistencia a los mandatos del gobierno ha sido mayormente por parte de los dueños de negocios pequeños, los cuales siguen abiertos después del toque de queda a las 6 p.m. — aunque todavía practican medidas de seguridad con aquellos con quienes aún interactúan — para servir a las personas, quien normalmente es un conductor de UberEats o algunos clientes si tienen suerte.

PRUEBAS



1. La policía vigilan a Hospital de la Mujer en Villahermosa, Tabasco, en el 2 de junio. Todos los hospitales en la ciudad tiene brigadas afuera para prevenir la entrada no autorizada en los hospitales. Algunos calles cerca del hospitales han sido cerrados también. (Sydnee Gonzalez) 2. Los residentes de Utah pueden hacerse la prueba en múltiples ubicaciones en todo el estado. Hospitales como el Utah Valley Hospital en Provo han instalado carpas en el estacionamiento para realizar pruebas. (Preston Crawley)



La reacción de Utah a las pruebas ha sido única porque el estado está trabajando con los negocios locales para ayudar proveer muchas de las pruebas.

TestUtah fue creada como resultado de la asociación oficiales gubernamentales de Utah y Silicon Slopes. Los residentes de Utah pueden visitar el sitio TestUtah.com y desarrollar una evaluación de salud, el cual pregunta acerca de los síntomas y posible exposición al virus. Si alguien dice que tiene por lo menos un síntomas, pueden hacer una cita para recibir la prueba. TestUtah también dio algunas pruebas a las personas sin síntomas para ver si eran portadores asintomáticos del COVID-19.

Los pobladores de Utah también pueden recibir una prueba de su doctor. Desde el 3 de junio 223,981 personas han recibido pruebas en Utah.

El 25 de mayo el gobernador de Tabasco, Adán Augusto López Hernández, anunció por medio de Twitter que el estado era tercero en la nación con el número de pruebas que se han administrado por cada 100,000 residentes. El estado no ha publicado el número exacto de pruebas administradas.

Las pruebas en Tabasco no son tan accesibles como en Utah. El público tiene órdenes para llamar un número de emergencias si tiene los síntomas. Después, un médico profesional va a repasar los síntomas con quien está en la línea para determinar si los síntomas son tan severos que la persona debería ir al hospital. Si los síntomas no son tan severos, a quienes llamaron se les dice que deben quedarse en casa. Este sistema significa que solo van a hacer pruebas en el hospital para las personas con síntomas severos — un contraste muy marcado a comparación del método de examinación móvil de Utah.

Las pruebas en México han recibido críticas muy duras por algunas personas. Según The New York Times, mucho menos de uno en 1,000 personas en México reciben pruebas para el virus. Hugo López-Gatell Ramírez, Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud de México, dijo a CNN que él no piensa que las pruebas son ‘necesarias’ para reabrir el país. “Esto no significa que estamos en contra de las pruebas. Vamos a usar las pruebas, pero de una manera cuidadosamente planificada”.