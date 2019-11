Ann Romney compartilha a importância da família

A Ann Rommney tem tido uma vida multifacetada como esposa do antigo governador de Massashusettes, director das olimpíadas em Utah, candidato presidencial e agora Senador no Senado Norte Americano. (Kevin Lynch)

Ann Romney disse que seu marido, Mitt Romney, sempre a lembrava quando moravam em Boston, em meio ao caos e desafios inesperados que podem surgir na criação de cinco meninos, que o que ela estava fazendo era mais importante porque o trabalho dela era eterno.



Naquela época, Mitt Romney estava alcançando sucesso financeiro, subindo no patamar político e rapidamente se tornando uma das figuras mais conhecidas de Boston.



Ann Romney disse que, durante esse período de suas vidas, o profundo amor e apreciação continuaram a crescer um pelo outro.



“Éramos uma parceria”, disse ela. “Foi muito enriquecedor ser uma parceira dele para criar esses garotos.”



Enquanto os Romneys experimentaram a alegria do companheirismo juntos, o relacionamento deles se tornou um exemplo para os cinco filhos.



“As crianças viram o marido amoroso que ele era para mim e o pai amoroso que ele era, e por causa disso tudo, meus filhos são da mesma maneira agora com suas esposas”, disse Ann Romney.



Mitt e Ann Romney conseguiram a estabelecer um relacionamento firme no início do casamento. Ann Romney explicou que a chave para isso era saber que “o casamento é uma parceria igual”.



O companheirismo deles atingiu o sucesso de muitas maneiras diferentes e afetou muitas vidas por causa do exemplo deles e desejo de viver uma vida centrada no evangelho.



“O mundo tem valores diferentes para definir sucesso”, disse Ann Romney. “Para a vida centrada no evangelho, o sucesso é medido pela família e sucesso nela e pelo amor que temos um pelo outro.”



Em um mundo de visões diversas, diferentes prioridades e desafios diários, o verdadeiro sucesso significa algo diferente para todas as pessoas. Por causa das experiências diversificadas de vida de Ann Romney, ela disse que entendeu o que é mais importante.



Ela disse que percebeu por si mesma as alegrias da maternidade, a importância da família e como sobrepujar as dificuldades. Essas lições foram colocadas em perspectiva quando ela foi diagnosticada com esclerose múltipla em 1998.



Ann Romney disse que criou uma maneira de encontrar alegria na jornada ao viver uma vida centrada na amizade e família como mãe de cinco filhos, avó de 24 netos e esposa e partidária duas vezes do candidato presidencial e agora senador dos EUA, Mitt Romney.



MJ Henshaw, ex-diretora de comunicações da campanha do senador Romney, disse que foi capaz de ter experiências pessoais trabalhando com os Romney, que impactaram sua vida para melhor.



“Eles (os Romneys) não definem o sucesso em ganhar ou perder ou por títulos, eles definem o sucesso por suas relações com a família e com a fé deles”, disse Henshaw.



Ann Romney disse que aprendeu a importância da maternidade com sua própria mãe.



“Tive uma mãe que era tão educada e amorosa e fez tudo pelos filhos”, disse ela. Por causa do exemplo de sua mãe, Ann Romney disse que sabia o tipo de mãe que queria ser para seus próprios filhos.



Embora seus filhos tenham se casado e constituído suas próprias famílias, Ann Romney ainda se considera uma mãe em tempo integral.



“A criação dos filhos nunca acaba,você é sempre um pai. Agora, estou criando meus netos de uma maneira muito diferente – através do exemplo e do amor e do aumento desse círculo de influência. Mas meus filhos também continuam sendo minha maior prioridade ”, disse Ann Romney.



Seu filho Matt Romney refletiu sobre o momento desafiador em sua família quando sua mãe foi diagnosticada com esclerose múltipla.



“O fato de ela ter nos criado e ainda estarmos vivos é bastante inspirador ”, disse Matt Romney.



Ann Romney está fortemente engajada em uma colaborativa de busca global chamada Ann Romney Center for Neurologic Diseases. Esta pesquisa acontece no Brigham and Women’s Hospital em Boston e visa acelerar tratamentos, prevenção e curas para cinco das doenças neurológicas mais complexas do mundo: esclerose múltipla, Alzheimer, ELA (doença de Lou Gehrig), Parkinson e tumores cerebrais.



“É tão interessante como a vida te leva para lugares diferentes. Como estudante da BYU, eu nunca imaginaria que estaria comandando um centro de pesquisa cerebral”, disse Ann Romney.



Recentemente, aqueles que trabalham no Ann Romney Center voltaram sua atenção para a importância da nutrição e como os alimentos que consumimos podem afetar as reações dos corpos no combate a doenças.



“O que estamos comendo pode literalmente ser o remédio para a longevidade e mentes saudáveis ​​e corpos saudáveis. Quero dizer a todos que sejam muito cuidadosos com o que vocês comem” , disse Ann Romney.



Aos 70 anos, Ann Romney disse que está reaprendendo a cozinhar para sua família agora que adquiriu conhecimento sobre nutrição. Ela agora experimenta maneiras alternativas de cozinhar, como brownies de abobrinha e pudim de chia com abacate.



“Se eu dissesse aos meus netos o que tinha nele, eles provavelmente não o comeriam”, Ann Romney ri.



O cuidado de Ann Romney com ela mesma, sua família e todos os que a rodeiam é aparente na maneira como ela interage com os outros.



“A primeira vez que conheci Ann vem à minha mente. Eu cresci em Utah e ouvi falar dos Romney a minha vida inteira, mas quando conheci Ann, ela era tudo o que eu imaginei que ela fosse e muito mais”, disse Henshaw. “Ela é gentil, calorosa e gente boa demais; ela superou todas as expectativas que eu tinha.”



Henshaw disse que Ann Romney está constantemente procurando maneiras de fazer o bem e melhorar a vida das pessoas. Como uma fiel fã da BYU, Ann Romney adotou de coração o lema “entre para aprender, saia para servir”, e diz que os alunos da BYU podem fazer o mesmo servindo aos outros e vivendo como exemplo para eles.



“Mais do que nunca, precisamos dos princípios do evangelho do amor e derramar nossos sentimentos reacionários e substituí-los por sentimentos de amor pelo próximo”, disse ela. “Abrace suas amizades e saiba que essas coisas são duradouras.”