Desigualdade de gênero no corpo docente da BYU é mais do que apenas um jogo de números

Os números nem sempre contam uma história completa, mas quando se trata de igualdade de gênero entre os professores da BYU, os números podem apontar para alguns problemas mais intensos na universidade, disseram algumas professoras.

Relatórios do Departamento de Educação dos EUA mostram que os corpos docentes universitários de Utah eram em média 47,1% do sexo feminino, um número quase idêntico à média nacional de 47,4%. No entanto, a BYU fica atrás dessas médias.

O gerente de Relações de Mídia da BYU, Todd Hollingshead, disse que o relatório mais recente da universidade mostra que 34,5% de todos os professores são do sexo feminino.

De acordo com Denise Halverson, professora de matemática e representante da BYU Women Thrive, apenas analisar as proporções de gênero não é o bastante para entender completamente o problema.

Dados fornecidos pelos departamentos académicos da BYU, o departamento de Comunicação da BYU e do Departamento Nacional Norte Americano de Estatística para a Educação (Sydnee Gonzalez)

“Quantas mulheres existem como professoras ou em uma área é realmente uma medida de atraso”, disse Halverson. “Frequentemente, a maneira como essas coisas são abordadas é que parece que se tivermos mulheres o suficiente, isso marcaria a opção de que indica que não estamos sendo discriminadas. Ainda pode haver discriminação.”

Para realmente se livrar de qualquer discriminação de gênero, Halverson sugeriu que a BYU tentasse aprofundar o assunto.

“Quando uma organização está realmente disposta a enfrentar um problema de discriminação, o que eles fazem é tentar entender as dinâmicas que as impulsionam e abordar os problemas principais, e não apenas cuidar de coisas superficiais como números”, ela disse.

Uma das principais dinâmicas que ela destacou foi a pressão social que as mulheres enfrentam para não ofuscar o brilho de seus colegas do sexo masculino.

A professora da BYU, Denise Stephens, viu essa dinâmica se desenrolar quando se trata de avanços de classificação e status.

“Tenho visto homens se candidatarem para um avanço completo da classificação e que ainda não deveriam subir na classificação porque não estão preparados e não estão prontos, mas acham que estão. E vou ver as mulheres não subirem para um avanço completo porque pensam: ‘Eu tenho que receber este subsídio’ ou ‘Eu tenho que terminar este trabalho’ e elas esperam e esperam porque pensam que são não boas o suficiente”, disse Stephens.

Ela disse que outra coisa que muitas vezes impede as mulheres de receberem o status do corpo docente contínuo é a tendência nas políticas de classificação e status.

“As políticas de classificação e status foram escritas principalmente por homens brancos, então eles pensam: ‘É assim que foi para mim, então é assim que deve ser para todos.’ Muitas vezes, quando uma mulher aparece, ela não se encaixa na atitude do homem branco de que ‘meu sucesso vem primeiro, sucesso da equipe depois’, então que ela não alcança todas as suas marcas’, disse Stephens.

Ela acrescentou que embora uma mulher possa ter sucesso em outras áreas, ela encontrará desafios porque o documento de classificação e status é principalmente escrito a partir das experiências acadêmicas de homens brancos.

“Deveria haver outras maneiras de classificar e dar status. Deveria haver outros itens de verificação além de ‘isto é assim’ e ‘este é o tamanho único’ ”, disse Stephens.

Os sentimentos de Stephens estão alinhados com as descobertas de um estudo de 2005 publicado no Journal of Applied Psychology, que analisou como o comportamento de cidadania altruísta, ou a falta dele, é percebido em professores do sexo masculino e feminino.

O estudo descobriu que o mesmo comportamento altruísta resultou em reações mais favoráveis ​​aos homens, mas teve pouco efeito nas reações das mulheres. A retenção do comportamento altruísta resultou em reações negativas às mulheres, mas não teve efeito sobre como os homens eram percebidos.

“As mulheres, ao que parece, são verdadeiramente prejudicadas no que diz respeito ao altruísmo: quando agem de maneira altruísta, elas não se beneficiam e, quando falham em agir de maneira altruísta, são penalizadas em comparação com homens de comportamento idêntico”, o estudo afirma. “O que quer que eles façam, as mulheres acabam sendo menos respeitadas do que os homens.”

Para a professora Julie Damron, o comportamento altruísta não é a única área em que ela vê uma diferença entre como é percebida em comparação com seus colegas de trabalho do sexo masculino.

Damron contou uma experiência em que ela participou de um evento da BYU com um estudante anfitrião. Como Damron estava em círculo com outros professores, o anfitrião estudantil veio apresentar os professores um ao outro.

“O aluno apresentou todos os homens do círculo como ‘Dr. e tudo e tal’ e depois me apresentou como ‘Irmã Damron’. Eu era a única mulher do grupo e a única que não recebeu o título apropriado de Dra.”, disse Damron. “Foi bastante desagradável para todos nós.”

Para muitas mulheres no campus, a falta de discernimento e as situações frustrantes que as acompanham são comuns.

A estudante de graduação Dean Patti Freeman, por exemplo, disse que sempre sentiu que, embora tenha boas relações em geral com os homens de seu departamento, eles não a veem ou a tratam da mesma forma que um com o outro.

“Fui tratada como uma pessoa de fora, às vezes – em particular quando eu era chefe de departamento”, ela disse.

“Uma coisa simples da qual tive duas variações diferentes é que um professor do corpo docente me disse: ‘Você sabe, eu e você nunca iremos almoçar juntos porque não vou almoçar com uma mulher.’ Agora, isso não é discriminatório, mas é meio ignorante”, ela disse. “Não tenho certeza de que eles gostam completamente algumas de suas atitudes.”

Ela disse que vê uma grande diferença entre como um membro do corpo docente masculino da BYU a trata e como um colega fora do estado a trata.

“Ele sempre me tratou como um ser humano. Ele me vê como um humano igual. Ele estará em um carro comigo; ele e eu podemos jantar quando estamos viajando a trabalho”, ela disse. “É tão bom.”

Sua perspectiva é esperançosa, e ela disse que espera que os professores do campus aprendam a ver um ao outro muito além do gênero feminino e masculino. Ela incentivou as pessoas a se perguntarem: “Eu as vejo primeiro pelo sexo feminino e penso: ‘Não posso me aproximar muito de você porque você é mulher?’ Isso me impede de ter um relacionamento de trabalho com alguém porque não consigo superar isso?’

Outra solução para melhorar a experiência do corpo docente feminino na BYU gira em torno de colocar mais mulheres em posições de liderança e garantir que essas mulheres sejam tratadas da mesma forma se um homem estivesse na mesma posição.

“Fazemos parecer que respeitamos as mulheres, mas você vê como elas são tratadas nessas posições de liderança e a falta de respeito que elas recebem. Muitas vezes, as mulheres são julgadas imediatamente, especialmente por homens que têm não aquela posição. As pessoas pensam ‘elas estão lá porque são mulheres’, disse Stephens. “Nenhuma de nós quer ser tratada dessa maneira. Quero que as pessoas digam ‘ela está lá porque está qualificada para o cargo’”.

Halverson observou que o desrespeito que algumas líderes mulheres recebem no campus reflete questões subjacentes.

“Seria útil se pudéssemos apreciar os talentos únicos que as mulheres trazem para a liderança”, disse Halverson. “Não precisamos que as mulheres sejam homens, precisamos que as mulheres sejam mulheres e falem sobre alguns dos problemas que enfrentamos como sociedade e com os quais estamos bem posicionadas para falar agora”.

Nem todas as mulheres líderes no campus têm experiências negativas. A diretora do programa de MBA da BYU, Lori Wadsworth, que também preside um comitê de inclusão da Marriott School, disse: “Posso dizer honestamente que nunca recebi feedback negativo direto de professores ou alunos desde que estive no Romney Institute”.

“Meus colegas e minhas colegas apoiaram incrivelmente meu papel e responsabilidades como chefe de departamento e diretora do programa BYA MPA”, continuou ela.

Ela observou que durante seus quase 34 anos na BYU, ela viu muitas melhorias na atitude geral em relação às professoras.

“No início de minha carreira, recebi perguntas sobre trabalhar em período integral, incluindo a ideia de que eu estava tirando um emprego de um homem que estava cuidando de sua família, disse Wadsworth. “Na minha vida, vi o mundo se abrir de maneiras incríveis para as mulheres”.

Para garantir que mais mulheres tenham experiências positivas como Wadsworth, onde são vistas e tratadas da mesma forma que seus colegas homens, Halverson disse que a BYU precisa cultivar uma cultura de prestação de contas.

“Quando você tem prestação de contas em uma cultura, é realmente difícil se envolver em discriminação”, disse Halverson, acrescentando que a responsabilidade é definir um propósito, alinhar ações a esse propósito, envolver-se em um comportamento reflexivo e agir com base nessa refletividade.

“Quando as pessoas se comportam de maneiras discriminatórias e a cultura mantém um contexto de responsabilidade, é necessário que cada pessoa responda qual é a sua intenção e propósito”, continuou ela.

Para a BYU, uma cultura de prestação de contas significaria alinhar como as mulheres são tratadas com os objetivos da universidade.

“Eu adoraria ver a BYU à frente do país em termos de igualdade para seus professores em termos de remuneração, em promoção e em respeito”, disse Damron. “A BYU deve estar à frente.”

Halverson concordou. “Deveríamos (estar à frente) porque o evangelho ensina isso. Não estamos vivendo o evangelho quando temos esses problemas”, ela disse.