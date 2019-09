Equilibrar a vida com um emprego de meio período

Na BYU, o departamento de emprego para estudantes, ajuda os alunos com a sua busca de emprego na universidade (Nicole Peterson)

O preço das mensalidades, os livros didáticos, o aluguel e as compras aumentam rapidamente, levando alguns estudantes a considerar emprego no campus ou outro emprego de meio período durante sua estadia na faculdade. De acordo com Jenifer Jarvis, gerente do Student Employment Office da BYU, cerca de metade dos estudantes da BYU tem um emprego no campus e muitos têm mais de um.



Embora o trabalho de meio período possa ser necessário, pode ser um ato de equilíbrio para gerenciar as demandas do trabalho e da faculdade.



A pesquisa é mista sobre se o emprego de meio período afeta o desempenho acadêmico de um aluno. Um estudo de 2012 publicado no Journal of Further and Higher Education encontrou uma relação negativa entre as horas trabalhadas e o GPA, mas um estudo de 2013 realizado na Eslovênia descobriu que “atividade moderada no emprego” não prejudica o desempenho acadêmico dos alunos.



Jarvis disse que viu que o trabalho de meio período pode realmente beneficiar o desempenho acadêmico de um aluno, pois ajuda os alunos a programar seu tempo com sabedoria e praticar a autodisciplina.



“A principal coisa é que, se você quer um emprego no campus, pode ter um no tempo atual”, disse Jarvis. “Existem mais empregos do que pessoas para preenchê-los. Então você pode entrar e descobrir o que funciona para você ou que irá atingir seus objetivos.”



Jarvis, juntamente com alguns funcionários que são estudantes da BYU, ofereceu suas dicas para os alunos que desejam trabalhar e estudar ao mesmo tempo.



Priorize a escola.



Embora os trabalhos possam ser benéficos, os estudantes acabam vindo à BYU para aprender, não para trabalhar. Se seu trabalho estiver afetando negativamente sua educação, talvez seja hora de reavaliar seu trabalho ou quantas horas você trabalha.



Chase Jackman é especialista em neurociência e trabalha no School of Education’s TEC Lab da BYU há dois anos. Ele disse que às vezes precisa passar os fins de semana estudando ou fazendo trabalhos escolares para garantir que ele possa equilibrar suas responsabilidades.



“Você só precisa garantir que todo o seu trabalho escolar esteja feito”, disse Jackman. “Pode significar que … você tem que não sair com os amigos sexta, sábado à noite e afins. Você tem que estar com um grupo de estudo ou até mesmo estar no campus e estudar sozinho.”



Colocar a escola em primeiro lugar pode significar que você possa perder oportunidades sociais, sono extra ou tempo livre, especialmente se você também está equilibrando com um emprego.

Entenda e honre suas capacidades.



Jarvis enfatizou que os alunos precisam aprender e entender suas capacidades para saber com o que podem lidar individualmente quando se trata de trabalho e faculdade. Ela disse que muitas vezes os alunos conseguem suportar mais do que pensam.



“Acho que é um bom momento para experimentar o que você gosta ou pode lidar no futuro e o tipo de (suas) capacidades. Por exemplo, ‘tudo bem, eu sou capaz disso. E talvez eu não queira fazer tudo isso’”, disse Jarvis.



Enquanto alguns trabalhos no campus oferecem até 20 horas por semana, Jarvis disse que outros exigem apenas algumas horas por semana, oferecendo uma boa opção para estudantes que precisam de mais tempo para se concentrar na faculdade. Ela acrescentou que os empregadores do campus entendem que a prioridade principal dos alunos é a faculdade e estão dispostos a trabalhar com eles para encontrar um bom equilíbrio.



Aluna do 3º ano, Katherine McCafferty trabalha no Chick-fil-A no campus. Ela sugeriu que os alunos decidissem quantas horas de trabalho teriam por semana, analisando o tempo livre que restava após as aulas e os trabalhos escolares.



“O Cougareat é realmente um ótimo lugar para trabalhar para equilibrar tudo, porque são super flexíveis com o seu horário”, disse McCafferty. “Eles se preocupam mais com as suas aulas do que se você está ou não no trabalho, o que é realmente útil, e por isso escolho quando quero trabalhar”.



Quantas horas você pode trabalhar confortavelmente depende de você, seus hábitos de estudo, suas aulas e a natureza do seu trabalho. Jackman recomendou encontrar um emprego que não consome muito tempo.



“Não se sobrecarregue demais”, disse Jackman. “Sim, talvez você precise cortar algumas coisas, mesmo que encontre um emprego, mas ainda poderá se sobrecarregar demais se trabalhar muito”.



Consiga um emprego no campus.



Jarvis disse que os trabalhos no campus podem ser mais convenientes e flexíveis do que os trabalhos fora do campus facilitando a programação dos trabalhos nos dias mais movimentados.



De acordo com Jarvis, o ambiente nos empregos no campus é geralmente positivo e promove a interação social com outros alunos e supervisores. Ela acrescentou que os trabalhos no campus podem ajudar a enriquecer a experiência acadêmica de um aluno e a recomeçar, mesmo que o trabalho não esteja diretamente relacionado ao curso de um aluno.



“Você aprende programas diferentes, aprende a fazer parte de uma equipe, aprende a fazer projetos, aprende que o trabalho é sobre o que”, disse Jarvis. “Você aprende: ‘Eu gosto de sentar em um escritório? Eu gosto de trabalhar no local? Eu gosto de uma posição mais ativa? O que funciona para mim?’ Dá tempo para você experimentar as coisas.”



Jarvis acrescentou que os supervisores de trabalho podem servir como mentores para orientar os alunos, atuar como referências em currículos e dar cartas de recomendação.



Ben Gordon, que atualmente trabalha na BYU Store, trabalhou em vários empregos no campus durante todo o seu tempo na BYU. Ele disse que o maior atrativo para trabalhar no campus é a localização conveniente.



“O trabalho é bem próximo às suas aulas, então você pode rapidinho sair de um e entrar na outra”, disse Gordon. “Por exemplo, no outono, terei um breve intervalo entre minhas aulas, terei algumas horas e poderei ir para o trabalho e depois voltar imediatamente às aulas”.



Pratique a autodisciplina e gerencie seu tempo com sabedoria.



Jarvis disse que o trabalho de meio período pode ajudar a transição de um aluno para a vida adulta, ensinando-lhe a autodisciplina e como gerenciar o tempo com sabedoria. Um trabalho pode ajudar os alunos a saírem da cama de manhã, ela disse, ou perder menos tempo porque eles sabem que têm responsabilidades a cumprir.



“Isso apenas define o tom para o resto do seu dia e as coisas que você deve fazer durante a semana”, disse Jarvis. “Isso lhe dá estrutura.”



Se você quer se sair bem na faculdade enquanto trabalha, é necessário manter-se atualizado com as tarefas e evitar adiar projetos ou leituras maiores até o último minuto. Consistentemente, gastar tempo em seus trabalhos escolares é fundamental.



Gordon disse que, em sua experiência, equilibrar trabalho e faculdade exige muito planejamento.



“Se você estiver indo para o trabalho e indo para a faculdade ao mesmo tempo, você só precisa ter tempo para tudo e reservar esse tempo porque fazer as duas coisas consumirá um pouco do seu tempo”, disse Gordon.