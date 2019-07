500 West e o encerramento da Center Street acontecem até meados de agosto.

Karol Fialho

O fechamento da Center Street e da 500 West em Provo continuará até meados de agosto para permitir que as equipes de construção instalem um novo sistema de drenagem de águas pluviais e pavimentem a estrada com concreto.

De acordo com o gerente de comunicações do Departamento de Transportes de Utah, Geoff Dupaix, o lado oeste do cruzamento fechou dia 18 de julho e deve reabrir em meados de agosto. Dupaix disse que o Departamento reconhece que o fechamento é inconveniente, mas necessário para reconstruir a sessão da estrada.

“É também um momento ideal para fazer isso, porque Provo City acabou de encerrar seu Freedom Festival e os eventos do Stadium of Fire no fim de semana de 4 de julho”, disse Dupaix. “Não temos tantos grandes eventos que estão acontecendo naquela área até o início das aulas, que começam por volta da metade de agosto.”

Dupaix disse que os drenos de tempestade estão no local há décadas e precisam ser renovados e substituídos. O novo sistema de drenagem será capaz de suportar o fluxo de água adicional. Além disso, o pavimento do asfalto será substituído por um pavimento de concreto mais durável.

“Estamos projetando para que esse serviço de pavimentação possa durar até 50 anos desde que seja mantido adequadamente”, disse Dupaix. “É um investimento realmente bom.”

As equipes estão atualmente no processo de remover todo o pavimento, meio-fio e calha do lado oeste da Center Street e 500 West para instalar o novo sistema de drenagem. Quando a interseção estiver completa, juntamente com a metade da 500 West que está atualmente em construção, a construção mudará para o outro lado da estrada.

“Nós temos metade da estrada aberta, então isso nos permitiu instalar muitos dos novos drenos de tempestade. É permitido que Provo City instale e atualize seus sistemas de água e esgoto”, disse Dupaix.

De acordo com Dupaix, o tráfego no lado oeste da intersecção 500 North e Center Street é desviado para 600 West e 100 North. O desvio vai por trás do Fresh Market, na esquina da 500 West com a Center Street. O Departamento instalou uma faixa adicional e modificou os sinais para acomodar o aumento do tráfego através do desvio.

“Então, se você está indo para o sul, você vai pegar a 600 West ao sul ao longo da esquina do parque no oeste e até a 200 South ou 300 South para os moradores, dependendo do qual sentido eles querem pegar”, disse Dupaix.

Apesar da construção, Dupaix enfatizou que os negócios na 500 West permanecem abertos. Os motoristas ainda podem usar a rua, disse ele, mas talvez precisem um pouco mais de tempo, já que atualmente há apenas uma faixa em cada direção.

O fechamento da interseção é apenas uma fase do projeto de dois anos da construção da 500 West que começou em abril e continuará até 2020. De acordo com o site do Departamento, o objetivo do projeto é “melhorar a infraestrutura antiga, fornecer melhor conectividade sul-norte e melhorar o fluxo de tráfego, aumentar a segurança para pedestres e ciclistas, melhorar as opções de transporte ativo e melhorar a drenagem.”

Um detalhamento das obras e datas previstas do projeto estão disponíveis no site do Departamento.

Equipes de construção atingiram uma linha de gás durante as escavações na última quinta-feira, levando a evacuações em residências próximas. Dupaix disse que o Departamento fechou o trabalho de escavação para que as equipes de energia possam fazer os reparos necessários.

“Também vamos reavaliar o processo de escavação e instalação com o empreiteiro para garantir que as coisas sejam feitas com segurança e para minimizar o risco de isso acontecer novamente”, disse Dupaix.

Dupaix disse que, apesar de alguns contratempos e uma primavera muito úmida, o projeto está seguindo o planejado e deve ser concluído a tempo. A data final da construção contratada é julho de 2020.

Dupaix encorajou os moradores a ficarem atentos às atualizações de construção e próximos fechamentos enviando um e-mail para provo500w@utah.gov para se inscrever nas atualizações por e-mail do projeto ou ligando para a linha direta (385) 250-0606.