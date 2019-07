Grupo cria comunidade e amizade entre mulheres do condado de Utah

Por Karol Fialho

O último inverno foi um dos momentos mais solitários da vida de Lauren Wenn. Ela tinha acabado de se mudar para uma nova área, muita coisa estava acontecendo em sua família e, pela primeira vez em sua vida, ela se sentiu completamente isolada.

Frustrada por ser sempre a pessoa que procurava as amigas, Wenn decidiu organizar uma girl’s night out em sua casa e postou na mídia social convidando qualquer uma que quisesse ir. Amigas de todas as faixas etárias de Wenn vieram e ela disse que era a primeira vez em meses que ela não se sentia sozinha.

“Se eu realmente precisasse de pessoas, eu poderia expor isso e as pessoas estariam lá para mim. Mas eu também percebi que elas precisavam de pessoas também, ou então elas não estariam lá”, disse Wenn.

É assim que o Featured Female nasceu. A paixão do projeto de Wenn tem o objetivo de criar uma comunidade entre as mulheres. Featured Female é de graça, tem girl’s night out mensais, tem um podcast que compartilha histórias de mulheres e cria vídeos destacando o que as mulheres enfrentam.

A declaração de missão da Featured Female em destaque é “ouvir com empatia, apoiar com amor e criar comunidade”.

“Percebemos que, se você é solteira, casada, divorciada, tem filhos, há uma solidão que acompanha cada um desses estágios”, disse Wenn. “Ser capaz de unir todas, seja em um estágio ou outro, realmente as ajuda a sentir esse apoio.”

Os girl’s night out começaram em Janeiro e cresceram de forma constante. Cerca de 25 mulheres vieram no primeiro mês. No mês seguinte, 80 mulheres compareceram, e entre 60 e 100 mulheres compareceram consistentemente desde então. Wenn, que é a anfitriã faz os eventos em sua casa em Provo, e até pintou sua garagem para oferecer mais espaço para eventos.

Os eventos são totalmente decorados – Wenn quer que as convidadas se sintam que os eventos são especiais – e apresentam atividades e um projeto de serviço. Nas últimas girl’s night out, as hóspedes têm escrito cartões para diferentes grupos de mulheres, incluindo mulheres em abrigos que são vítimas de violência doméstica.

“Só acho gratificante ver que as pessoas não precisam se sentir sozinhas e sabem que têm um sistema de apoio”, disse Wenn.

Featured Female recentemente abriu uma seção em Logan, e Wenn disse que espera abrir seções em todo Utah e em estados vizinhos. Wenn disse que é importante manter os eventos gratuitos para que as finanças não se tornem um fardo para as mulheres. Até agora, Wenn assumiu os custos do Featured Female, mas como o grupo cresceu, ela começou a procurar por patrocinadores.

Além das girl’s night out, a Featured Female começou a produzir um podcast e vídeos para expandir a comunidade para as mulheres que não moram no local.

Recentemente, a organização criou um vídeo sobre infertilidade e a perda de um filho. Mulheres de todo o estado de Utah se reuniram para compartilhar suas histórias sobre aborto espontâneo, natimortos, tratamentos de fertilidade, dificuldades para engravidar e perda de um filho. O vídeo tem mais de 5.300 visualizações no Instagram e mais de 2.300 no YouTube.

“Eles se consolaram e se apoiaram umas nas outras … e isso foi tão legal de ver”, disse Wenn. “Elas não comparam as histórias, elas apenas entenderam que todas estavam passando por algo. E foi interessante porque todas sentiram pela outra pessoa quase mais do que sentiam por si mesmas naquele momento”.

No futuro, Wenn disse que a Featured Female criará mais vídeos sobre “projetos de empatia”, abordando diferentes desafios que as mulheres enfrentam. Um desses vídeos será criado em parceria com a Hashtag Fly, uma organização sem fins lucrativos que ajuda mulheres que sofreram abuso e trauma.

A experiência de criar o primeiro vídeo da Featured Female deu a Wenn uma visão da Featured Female que inspirou a declaração de missão do grupo.

O vídeo também deu ao podcast de Featured Female uma nova direção. Anteriormente, o podcast existia para ajudar as mulheres a se sentirem conectadas, mesmo que não conversassem com outras mulheres com frequência. Abordou tópicos que incluem “Opiniões Não Populares”, “Noivados Terminados” e “Como Você Faz Compras?” Agora, no entanto, Wenn disse que quer começar a contar as histórias das mulheres no podcast.

“O objetivo é apenas abrir os olhos de todos para o fato de que todas nós estamos passando por coisas diferentes, boas ou ruins”, disse Wenn. “Também levar a ponta que liga que vem da mídia social para as relações da vida real, onde você pode se comunicar na loja e dizer: ‘oi’ “.

Em última análise, Wenn disse que a parte mais gratificante de seu papel em Feature Female é ver as mulheres desenvolverem amizades próximas graça às festas da organização. Ela também viu mudanças em sua própria vida – ela disse que está se reconectando com velhos amigos e acha mais fácil ser empática e fazer novas amigas.

“Não nos importamos com qual religião ou quais são suas crenças políticas ou qual é sua situação econômica; é uma festa grátis para qualquer uma”, disse Wenn. “Então, é muito fácil abrir minha boca para todas e ficar tipo: ‘Ei, venha ser nossa amiga’. E isso é legal”.