Mudanças chegam à Biblioteca Harold B. Lee

Uma primeira edição do Livro de Mórmon, uma exposição de discos de vinil e mais áreas de estudo são algumas das novas mudanças que chegam à Biblioteca Harold B. Lee neste verão.

A Biblioteca Harold B. Lee está fazendo reformas significativas que incluem novas salas de grupo de estudo, uma nova central de informação /balcão de empréstimo, novos móveis, mais espaço de estudo para os estudantes e novas exposições. A maioria das reformas deve estar concluída até o final do verão. Outros projetos maiores, como a mudança de escritórios e depósito de livros, devem ser concluídos em um ano.

“O modo como os alunos estudam tem mudado. Muito mais pessoas estão usando laptops e coisas assim agora ”, disse Roger Layton, gerente de comunicação da biblioteca. “Os estudantes queriam mais luz, queriam mais espaço e definitivamente queriam mais tomadas”.

“Em poucas semanas, disse Layton, uma primeira edição do Livro de Mórmon chegará ao piso dois, logo no interior das portas da sala de leitura. Embora o livro ainda não esteja lá, você pode ver o expositor agora ao pressionar o botão na frente para ver através do vidro”.

Em breve, os visitantes da biblioteca poderão explorar a exposição de “Wax, Shellac, and Vinyl” localizada logo após os balcões de segurança no andar principal. A exposição é sobre a história da gravação. Os convidados podem ver a arte do álbum ou ouvir discos na vitrola enquanto relaxam no sofá. Layton disse para ficarem atentos aos “easter eggs” escondidos na exposição.

Os alunos já podem seguir para o sentido norte do piso quatro para experimentar as novas opções de assentos. Você pode sentar em bancos ondulados ou assentos modulares e experimentar as novas mesas de estudo e as “study bars”. “Estamos tentando descobrir o que os alunos preferem”, disse Layton.

Dez novas salas de grupo de estudo com paredes de vidro serão adicionadas no lado sul do piso dois, cinco das quais estarão concluídas até o final do verão. No total, haverá quatorze novas salas de estudo concluídas até o outono.

No piso principal, os balcões de informações e empréstimos serão combinados em uma mesa próxima à frente da biblioteca. Layton disse que isso deve ser concluído antes do semestre de outono. Mais espaço de estudo também será adicionado no piso principal.

Dentro de um ano, alguns dos outros serviços da biblioteca serão mudados, embora Layton diga que a maioria dos alunos provavelmente não notará as mudanças. O reparo e a programação de livros mudarão para o piso dois deixando espaços de estudo com iluminação mais natural para os alunos no piso três. Algumas prateleiras de livros serão removidas e colocadas na área de depósito de livros compactos no sentido sul do piso um.

Apesar da crescente popularidade dos materiais de leitura digital, de acordo com Layton, a frequência à biblioteca está aumentando. “Acho que as pessoas estão procurando por tranquilidade, tipo um espaço neutro”, ele disse. “Há uma demanda incrível por espaços tranquilos.”

Tradução: Karol Fialho