O Mercado de Agricultores do Estádio oferece produtos locais e únicos

Tradução e voz João Teles Grilo

O Mercado de Agricultores do Estádio LaVell Edwards, dirigido pelos Serviços de Restauração da BYU, oferece o palco a aspirantes músicos e um ambiente amigável para agricultores locais.

A cada terça-feira artistas actuam desde as 15h até às 19h enquanto estudantes, staff e visitantes admiram arte, provam produtos frescos e compram artigos caseiros.

Bethany Larsen, acompanhada pela sua guitarra e uma caixa de música Peruana chamada “cajon” actuou na quinta-feira dia 6 de Setembro.

Larsen disse que primeiramente registou-se para tocar no Mercado de Agricultores de Provo e depois de enfrentar dificuldades para arranjar um lugar tentou a sua sorte no Mercado de Agricultores do Estádio. O Mercado de Provo realiza-se todos os Sábados no Parque dos Pioneiros de Provo entre Junho e Outubro. De acordo com Larsen, o mercado de Provo tem também um processo de candidatura para poder vender mais intenso e é muito maior que o Mercado de Agricultores do Estádio.

“Eles foram muito gentis e imediatamente marcaram no calendário para eu tocar quase todas as quintas-feiras. Eles também me deram um microfone e cabos que era algo que eu não tenho,” disse ela. Larsen explicou que apesar de ter músicas originais, em maioria toca músicas que o público conhece. Frequentemente também convida pessoas a tocarem no seu “cajon” enquanto canta. Ela tem o plano de introduzir mais de suas músicas originais à medida que a época avançar.

Enquanto Larsen atuava, um agricultor de Santaquin chamado Kent Pyne cortava maçãs da sua quinta e preparava cidra com raspas de maçã. Pyne é a quarta geração de produtores de fruta e tem sido um vendedor no Mercado de Agricultores do Estádio por sete anos.

Pyne disse que o seu bisavô começou a produzir em Orem em 1906. Durante os anos 70, o seu bisavô comprou terra em Santaquin que é onde a quinta de Pyne estabeleceu-se.

A cidra de raspas de maçã Pyne é única na sua barraca. Algo anos atrás Pyne disse que ele visitou o seu irmão em Atlanta, Georgia que apresentou a Pyne a ideia da cidra com raspas de maçã.

Usando as suas maçãs frescas, Pyne coloca as maçãs numa liquidificadora. Elas vão depois para uma máquina hidráulica que separa a polpa do sumo.

Pyne explicou que adicionar diferentes maçãs muda o sabor. Ele acrescentou que a maçã honeycrisp é uma das melhores maçãs porque têm mais sumo.

“Muitas pessoas aqui não estão familiarizadas com a cidra de raspas de maçã. Como eu faço cidra, pensei então que seria bom usar as raspas.” disse ele.

Enquanto bebem a cidras de raspas de maçã os visitantes podem ver as barracas dos vendedores locais apresentarem uma grande variedade de itens como anéis, mantas, e em um caso específico produtos tricotados.

Lochsley Allred que é vendedor no Mercado de Agricultores do Estádio à 5 anos disse que ela começou a tricotar chapéus usando um feixe quando era adolescente e muitas vezes tricotava durante as aulas. Depois de amigos e colegas de classe ganharem interesse ela começou a vender usando tutoriais do Youtube como sua fonte de inspiração.

Crystal Blodgett que divide o seu espaço com Allred decorou a sua tenda com vários acessórios tricotados desde flores de cacto até porta-moedas.

Nas paredes estavam pendurados toalhinhas de renda em molduras, ao que Blodgett referiu-se como uma interpretação de um “caçador de sonhos.” (tradicional das tribos americanas)

Blodgett disse que aprendeu a tricotar com sua mãe e avó aos 12 anos de idade e passou anos a experimentar e testar aquilo que poderia tricotar.

“Se eu vejo algo que quero, faço. Tricotar ajudou-me a poupar dinheiro ao fazer coisas que de outra maneira compraria,” disse Blodgett. “Eu faria coisas para dar como presente e estava a receber muito feedback positivo então decidi começar a vender. Sempre quis vender num mercado portanto isto é como um sonho tornado realidade.”